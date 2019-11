Zware straf aanvoerder Frankfurt na neerbeuken trainer

Abraham kreeg bovendien een boete van 25.000 euro. Eerder al kreeg de 33-jarige Argentijn volgens Duitse media een boete van 35.000 euro van zijn eigen club voor het wangedrag.

Eintracht Frankfurt kondigde meteen aan in beroep te gaan tegen de sancties. „We willen dat David de gelegenheid krijgt mondeling toe te lichten wat er volgens hem is gebeurd.”

Abraham bood wel meteen na de wedstrijd excuses aan, die door Streich werden geaccepteerd. Frankfurttrainer Adi Hütter nam zijn speler bovendien in bescherming. „Hij blijft onze aanvoerder. Ik laat hem niet vallen nu hij een keer in de fout is gegaan.” Volgens de clubleiding voelde Abraham zich geprovoceerd, waardoor hij zich even niet kon beheersen.

