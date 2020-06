Bundesliga: Klaassen vecht voor laatste kans, Bosz hoopt op stunt

Zowel bovenin als onderaan zijn er al beslissingen gevallen. Bayern München werd voor de achtste keer op rij kampioen en Paderborn degradeert na één seizoen op het hoogste niveau rechtstreeks naar de 2. Bundesliga.

Champions League

Der Rekordmeister - met Joshua Zirkzee in de gelederen - heeft het Champions League-ticket net zoals nummer twee Borussia Dortmund al binnen. Ook RB Leipzig, die derde staat, kan deelname aan het miljardenbal voor volgend seizoen niet meer ontgaan.

Borussia Mönchengladbach en het Bayer Leverkusen van Peter Bosz strijden om het laatste ticket. De papieren van Gladbach zien er een stuk beter uit. De nummer vier heeft alles in eigen hand als het op bezoek gaat bij Augsburg. Een gelijkspel voldoet, tenzij Leverkusen met negen doelpunten verschil thuis wint van Mainz. De formatie van Bosz moet dus hopen op een stunt of op puntenverlies van de concurrent. Welk scenario dan ook, Bosz en Daley Sinkgraven moeten winnen. Jean-Paul Boëtius, Jeremiah St. Juste en Jeffrey Bruma kunnen daar met Mainz echter een stokje voor steken.

4. Borussia Mönchengladbach: 62 punten, doelsaldo: +25 (64 voor, 39 tegen)

5. Bayer Leverkusen: 60 punten, doelsaldo: +16 (60 voor, 44 tegen)

Europa League

De nummer vijf en zes van de ranglijst gaan rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. De nummer zeven moet eerst nog een kwalificatieronde afleggen om zich voor het eindtoernooi te plaatsen. Daar is Leverkusen al zeker van, maar die richt zich nog op de Champions League.

Wout Weghorst stevent met Wolfsburg af op directe plaatsing voor de Europa League, al ligt Hoffenheim op de loer. De ploegen staan in punten gelijk, maar Wolfsburg heeft een beter doelsaldo. Zowel Wolfsburg (thuis tegen Bayern) als Hoffenheim (uit bij Dortmund) krijgen met een sterke opponent te maken, al zijn die voor dit seizoen al uitgespeeld.

6. Wolfsburg: 49 punten, doelsaldo: +6 (48 voor, 42 tegen)

7. Hoffenheim: 49 punten, doelsaldo: -4 (49 voor, 53 tegen)

Degradatie

Naast Paderborn zal er nog een club, de nummer zeventien, rechtstreeks degraderen naar tweede niveau. De ploeg die als zestiende eindigt zal via een playoff-duel tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga strijden om promotie/degradatie.

Momenteel bezet Fortuna Düsseldorf de zestiende stek en staat Werder Bremen een positie lager en dat is slecht nieuws voor Davy Klaassen. De oud-Ajacied strijdt met Bremen voor zijn laatste kans. Alleen bij winst kunnen Die Grün-Weißen - de club die slechts één seizoen niet op het hoogste niveau speelde in Duitsland - directe degradatie voorkomen, maar dan moet Düsseldorf verliezen of gelijkspelen. Bremen speelt thuis tegen 1. FC Köln, terwijl Düsseldorf op bezoek gaat bij Union Berlin.

16. Fortuna Düsseldorf: 30 punten, doelsaldo: -28 (36 voor, 64 tegen)

17. Werder Bremen: 28 punten, doelsaldo: -32 (36 voor, 68 tegen)

Volledige programma

Augsburg - RB Leipzig

Leverkusen - 1. Mainz 05

Dortmund - Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin

Eintracht Frankfurt - Paderborn

Freiburg - Schalke 04

Union Berlin - Fortuna Düsseldorf

Werder Bremen - 1. FC Köln

VfL Wolfsburg - Bayern München

