Van Dijk en ’Gini’ delen City gigantische tik uit

De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum heeft een voorsprong van acht punten opgebouwd op nummers twee Leicester City en Chelsea: 34 om 26. City staat nu vierde met een totaal van 25.

Fabinho zette Champions League-winnaar Liverpool zondag al na zes minuten op een 1-0 voorsprong. De Braziliaanse middenvelder vond het net met een harde pegel van afstand.

Manchester City schreeuwde na de openingsgoal moord en brand. Trent Alexander-Arnold had de bal aan de andere kant van het veld namelijk met de hand beroerd. De VAR weigerde echter in te grepen. Logisch, aangezien de handsbal ontstond nadat City-aanvaller Bernardo Silva de bal zelf op zijn arm had gekregen.

Zeven minuten later was het Mohamed Salah die de score verdubbelde. De Egyptenaar kopte knap raak na een voorzet met een stuit van linksback Andy Robertson. De 3-0 van Sadio Mané kwam eveneens tot stand via een kopbal. Dit keer was het Sadio Mané die het net vond, op aangeven van Jordan Henderson.

Georginio Wijnaldum in actie namens Liverpool. Ⓒ AFP

Bernardo voorzag de wedstrijd tien minuten voor tijd nog van een beetje spanning, maar de 3-1 van de Portugees, een bekeken schot met links, bleek uiteindelijk niets meer dan een eretreffer, waardoor Liverpool in de Premier League voor het 46e thuisduel op een rij zonder nederlaag bleef. En - veel belangrijker nog - een flinke stap richting de titel zette.

City claimde in de slotfase nog recht te hebben op een strafschop, maar de handsbal van - opnieuw - Alexander-Arnold werd weggewoven door scheidsrechter Michael Oliver, die bovenop op het voorval stond. De arbiter vond dat de back van Liverpool niets te verwijten viel, aangezien Raheem Sterling de bal van heel dicht op zijn pols schoot.

