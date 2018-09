'Schippers begint op Jamaicanen en Amerikanen te lijken'

"We hebben veel veranderingen doorgevoerd. Ik merk dat ik nu echt als een sprinter bezig ben", aldus Schippers, die tot 2015 nog actief was op de meerkamp, bij PepTalk.

"We zijn veel in het krachthonk met gewichten bezig. We doen ook veel met weerstandsacceleratie. Dan doe ik een sprint met op de eerste tien à twintig meter een gewicht van twintig kilo als weerstand. Dat doen we met een speciale band die niet meegeeft als je op snelheid bent, zoals wel het geval is met sleepgewichten."

Vlees

Simpel gesteld komt het erop neer dat Schippers meer doet en minder rust. "Ik doe nu twintig starts in één training en dat twee à drie keer per week. Ik maak op die manier enorme stappen. Dat kon ik als meerkampster nooit doen."

Ook qua voeding is er veel veranderd bij de nummer twee van de olympische 200 meter in Rio. Schippers eet meer proteïne, denk aan steak en kip, en minder koolhydraten. "Bij het ontbijt lukt het me niet altijd, maar tijdens de lunch en het diner eet ik altijd vlees en groenten."

Wereldklasse

Reider is onder de indruk van de vorderingen van Schippers. "Ze gaat richting een hoog niveau. We hebben besproken wat we niet goed vonden en zijn daarmee aan de slag gegaan. Ze is een stuk gespierder geworden. Ze ziet er nu uit als een sprintster van wereldklasse. Niet meer als een meerkampster die op weg is om een sprintster te worden. Ze zal tijdens de start steeds meer op de Jamaicaanse en Amerikaanse sprintsters lijken. Ze gaat hard sprinten en haar fans zullen blij zijn."