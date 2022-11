Kluivert scoort voor winnend Valencia, Juventus verslaat Hellas

Juventus kwam door de vijfde overwinning op rij weer op een plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League. De ploeg van coach Massimiliano Allegri was het seizoen slecht begonnen, maar heeft sinds de nederlaag bij AC Milan op 4 oktober geen punt meer laten liggen.

Kean scoorde uit een pass van Adrien Rabiot, waarbij de bal door verdediger Pawel Dawidowicz werd aangeraakt.

Scheidsrechter Marco di Bello noch de VAR zag een kwartier later in een handsbal van Juventus-verdediger Danilo reden voor een strafschop, tot ongenoegen van de thuisclub. Na een overtreding van Leonardo Bonucci op Simone Verdi floot Di Bello alsnog voor een penalty, maar de VAR draaide dat besluit terug. In blessuretijd raakte Juventus invaller Alex Sandro nog kwijt met rood na een overtreding op de doorgebroken Kevin Lasagna.

Moise Kean juicht na zijn treffer. Ⓒ ANP/HH

Lazio

Lazio heeft de achterstand op koploper Napoli in de Serie A weer verkleind tot 8 punten. De Romeinen wonnen op eigen veld met veel moeite van het laag geklasseerde Monza. De enige treffer kwam op naam van de 17-jarige Argentijn Luka Romero.

Romero scoorde in de 69e minuut in de rebound nadat Monza-doelman Michele Di Gregorio een inzet van Pedro niet klemvast had. Voor de Argentijn, in de tweede helft ingevallen, was het zijn eerste doelpunt in de Serie A.

Monza was sterk begonnen in Rome waar Andrea Petagna met een fraaie hakbal zijn ploeg al in de 12e minuut op voorsprong had gezet. Na bestudering van de beelden bleek de aanvaller met een voet buitenspel te hebben gestaan en ging de treffer niet door. Lazio bleef het lastig hebben met de bezoekers, maar dankzij Romero bleef puntenverlies uit.

Lazio staat tweede met net zo veel punten als AC Milan. Juventus, dat met 1-0 won bij Hellas Verona, staat vierde op 10 punten van Napoli.

Real Madrid

Real Madrid heeft met een 2-1 zege op Cadiz de achterstand op Barcelona weer teruggebracht tot twee punten. Karim Benzema ontbrak opnieuw bij Real, nadat de Fransman vanwege een blessure aan het linkerdijbeen al de laatste drie competitieduels miste. Hij is wel opgenomen in de Franse selectie voor het WK dat over ruim een week begint.

De Braziliaanse verdediger Éder Militão zette de thuisploeg met een kopbal in de 40e minuut op voorsprong. Twintig minuten voor tijd leek Toni Kroos met een doelpunt van afstand het duel te hebben beslist. Maar het werd nog even spannend in Bernabéu toen doelman Thibaut Courtois een inzet van Théo Bongonda losliet en Lucas Pérez van dichtbij profiteerde (2-1). Alfonso Espino kopte in blessuretijd net over het doel van Courtois.

In La Liga stonden nog meer wedstrijden op het programma. Rayo Vallecano en Celta de Vigo hielden het op 0-0, terwijl Valencia met 3-0 won van Real Betis. Justin Kluivert nam een van de treffers van Valencia voor zijn rekening.