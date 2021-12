Tiesj Benoot weg bij wielerploeg Team DSM

DSM licht toe dat Benoot dit jaar „zowel op als naast de fiets” niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Desondanks stelt het team dat Benoot een „begenadigd renner” is met een groot atletisch vermogen. „Hij heeft als lid van Team DSM een aantal mooie prestaties laten zien.”

Benoot stapte in 2020 over van Lotto-Soudal naar Sunweb, de voorloper van DSM. In zijn eerste jaar voor de Duits-Nederlandse ploeg won hij een etappe in Parijs-Nice en finishte hij als achtste in Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar werd hij zevende in diezelfde Ardense klassieker. In de Tour de France moest hij afgelopen zomer opgeven wegens rugklachten.

Het vertrek van Benoot komt niet onverwacht. De Belg erkent bij DSM, waar de nadruk ligt op de teamprestatie, misschien niet helemaal op zijn plaats te zijn geweest. „Het is leuk om deel uit te maken van dit team, maar het is ook veeleisend. Ik was gewoon niet volledig in staat om er samen voor te gaan.”