Ten Hag rakelt ’codewoord’ op bij Ajax

Op een vraag of Ajax ’gemeen’ moet spelen om een resultaat te halen, zoals aanvoerder Dusan Tadic eerder suggereerde, stelde Ten Hag dat zijn spelers ’veel ervaring hebben en precies weten wat er gevraagd wordt’.

„Dat houdt in dat je soms gemeen moet spelen, maar bovenal je hoofd erbij moet houden. Je moet vooral onverstoorbaar zijn”, zo haalde hij in die laatste zin het codewoord van vorig seizoen aan.

Trainer Bordalás van Getafe. Ⓒ AFP

„We zullen intelligentie op het veld moeten brengen”, zei Ten Hag. „Bijna iedere club past zich aan als ze tegen Ajax spelen. Maar Getafe heeft wel een aparte speelstijl. Ze zetten de verdedigers van de tegenstander al heel snel onder druk. Soms moeten we ons onder die druk uitspelen. Soms zullen we een lange bal moeten spelen.”

Blind en Ziyech

Ten Hag wilde nog niet zeggen of Daley Blind en Hakim Ziyech donderdag een hele wedstrijd kunnen spelen. „Dat gaan we zien. Ze hebben de afgelopen weken stappen gezet, zondag tegen RKC 45 minuten gespeeld en de afgelopen dagen ook goed getraind. Ze worden steeds sterker.”

Bruno Varela

André Onana is wel in het vliegtuig naar Madrid gestapt, maar speelt donderdag niet. De doelman is geschorst voor het uitduel met de huidige nummer 3 van Spanje en wordt vervangen door Bruno Varela.

Ajax-trainer Erik ten Hag tijdens het persmoment in het Coliseum Alfonso Perez. Ⓒ ANP Sport

De Portugees ging onlangs meerdere keren in de fout tegen Jong FC Utrecht. „Ik heb hem daar wel over gesproken”, aldus Ten Hag. „Zijn optreden was natuurlijk niet goed, maar dat hoefde ik hem niet te vertellen, dat wist hij zelf ook wel. Ik weet dat hij veel beter kan.”

Gevraagd naar de sterke punten van de goalie, was Ten Hag vol lof. „Bruno kan ballen tegenhouden en ook goed met druk omgaan. Dat heeft hij bij zijn vorige club Benfica bewezen. Ik verwacht van een tweede doelman eigenlijk precies hetzelfde als van een eerste doelman.”

Perr Schuurs

Ten Hag kan in Madrid niet beschikken over de geblesseerde aanvallers Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad.

Perr Schuurs is wel fit. De verdediger is hersteld van de lichte liesblessure die hem de laatste duels met Vitesse en RKC Waalwijk kostte. Hij kan donderdag gewoon spelen.

Ten Hag kan Schuurs goed gebruiken omdat hij de komende twee maanden Joël Veltman moet missen. Tegen Vitesse en RKC speelde Edson Álvarez op de positie van de geblesseerde Veltman.