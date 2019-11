De wraak van ’Willy’ in Belfast op Best

George Best en Willy van de Kerkhof Ⓒ Hollandse Hoogte

BELFAST - Het was de week van Elvis Presley, Supertramp, Fleetwood Mac, Boney M en Foreigner in de Nederlandse Top 40. Op nummer 1 stond de vergeten parel Do You Remember van Long Tall Ernie & The Shakers. Maar op 12 oktober 1977 draaide het toch vooral om een heel andere ’nummertje’: George Best vs. Johan Cruijff bij Noord-Ierland vs. Nederland. Uiteindelijk pakte juist een andere Oranje-international zijn ’shine’ én zijn revanche.