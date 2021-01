Red Bull Racing wacht op groen licht: ’Dit is geen chantage’

Dat stelt topadviseur Helmut Marko, die bevestigt dat Red Bull en Honda het eens zijn over een overname. De Japanse fabrikant kondigde vorig jaar aan dat het na dit seizoen stopt als motorleverancier in de Formule 1. „Alles is tussen ons geregeld. Maar alles is pas echt oké, als we schriftelijk bewijs hebben van de FIA dat de ontwikkelingsstop aan de motorzijde eraan komt”, stelt Marko tegenover Auto, Motor und Sport.

Red Bull hamert op die ontwikkelingsstop, omdat het zelf onder meer de faciliteiten, knowhow en engineers mist om motoren te ontwikkelen. In de Formule 1 zijn nog drie andere leveranciers van krachtbronnen: Mercedes, Ferrari en Renault. Mercedes en Ferrari zeiden eerder al te kunnen leven met een ontwikkelingsstop, ook met het oog op de kosten. Nieuwe Formule 1-motoren worden nu pas verwacht vanaf 2026, maar mogelijk wordt dat een jaar naar voren gehaald.

Geen chantage

Marko stelt dat een beslissing van autosportfederatie FIA over het bevriezen van de motoren volgende week wordt verwacht. De Oostenrijker hoopt van harte dat de FIA en andere leveranciers tot overeenstemming komen. En anders…?

„Dat zou betekenen dat Red Bull zijn Formule 1-situatie drastisch moet heroverwegen”, aldus Marko, die stelt dat er geen plan-B is. Red Bull wil niet terug naar de situatie dat het fungeert als een klantenteam van, bijvoorbeeld, Renault zoals in het verleden. „Dit is geen chantage. Vanwege de capaciteit en de kosten is een motorstop de enige manier.”