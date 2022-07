Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Veldrit Gieten is geen Superprestige meer en stopt na 46 edities

21.16 uur: De internationale veldrit van Gieten houdt na 46 edities op te bestaan. De organiserende Stichting Wielerpromotion Oostermoer ziet geen andere mogelijkheid omdat de wedstrijd geen deel meer uitmaakt van de Superprestige.

„Het is zuur dat de oudste internationale veldritorganisatie in Nederland na 46 internationale wedstrijden (waarvan 33 keer Superprestige), een WK in 1991 en zes keer een nationaal kampioenschap veldrijden, op deze wijze een einde aan het evenement ziet komen”, meldt de organisatie in een persverklaring.

In juni wist Gieten al dat er geen nieuw contract zou komen met de overkoepelende organisatie van de Superprestige, Flanders Classics. Dat besluit viel nadat de Drentse organisatie volgens eigen zeggen maandenlang aan het lijntje was gehouden. Het wegvallen van de Superprestige-status betekende ook geen inkomsten meer uit televisiegelden.

Aanvankelijk wilde Gieten nog op eigen benen doorgaan en een ’losse’ cross organiseren op 2 oktober, maar de organisatie geeft nu aan dat er te weinig tijd is om dat voor elkaar te krijgen.

Nieuw voetbalseizoen volgende maand van start in Oekraïne

21.15 uur: In Oekraïne gaat volgende maand ondanks de oorlog in het land een nieuw voetbalseizoen van start. De competitie begint op 23 augustus, zo heeft de minister van Sport Vadim Goetsait laten weten.

„We zijn overeengekomen om de procedure uit te werken voor het organiseren en houden van wedstrijden onder de staat van beleg”, aldus Goetsait. „Tijdens luchtaanvallen worden wedstrijden gestaakt en moeten voetballers, coaches en de staf snel naar een opvangcentrum.”

De duels vinden plaats zonder toeschouwers en onder strikte veiligheidsregels.

Het vorige seizoen werd in april beëindigd. Sindsdien hebben veel spelers het getroffen land verlaten. Maandag maakte topclub Sjachtar Donetsk, de koploper toen het vorige seizoen werd beëindigd, nog bekend dat het contract van trainer Roberto De Zerbi is ontbonden.

Wielerwedstrijd Slag om Norg afgelast door boerenprotesten

19.28 uur: De Nederlandse wielerwedstrijd Slag om Norg gaat ook dit jaar niet door. Vanwege de boerenprotesten is er te weinig politie beschikbaar voor de wedstrijd in Drenthe, meldt de organisatie. De koers zou op zaterdag 16 juli verreden worden.

„Dat na twee jaar afwezigheid door corona het evenement nu alsnog niet door kan gaan is ongelooflijk zuur. De vergunning is namelijk half april al verleend door de gemeente Noordenveld. Dan verwacht je niet dat amper een week voor het evenement alsnog de stekker eruit wordt getrokken”, aldus organisator Elske Dijkstra.

„Er zijn in totaal twaalf politieagenten nodig van de landelijke eenheid om de renners in deze koers veilig te begeleiden en die zijn op dit moment niet beschikbaar”, meldt de koers in een verklaring.

De Nederlander Coen Vermeltfoort was in 2019 de winnaar van de laatste editie.

Alaphilippe maakt rentree in Ronde van Wallonië

19.01 uur: Julian Alaphilippe maakt eind juli zijn rentree in de Ronde van Wallonië. De tweevoudig wereldkampioen doet momenteel niet mee aan de Tour de France.

Na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik op 24 april, waarbij hij meerdere breuken opliep, kwam Alaphilippe (30) nog maar één keer in actie. Eind juni nam hij deel aan de Franse kampioenschappen.

De 30-jarige Alaphilippe, momenteel op hoogtestage, rijdt eind juli ook de Clásica San Sebastian, de klassieker die hij in 2018 nog won. Daarna rijdt hij de Tour de l’Ain (9 tot en met 11 augustus) en vervolgens de Vuelta, die op 19 augustus van start gaat in Utrecht.

De eerste rit van de Ronde van Wallonië gaat direct van Temploux naar de Muur van Hoei, waar Alaphilippe al drie keer (2018, 2019, 2021) de beste was tijdens de Waalse Pijl.

Olympisch marathonkampioene Jepchirchir mist WK door blessure

17.40: Olympisch marathonkampioene Peres Jepchirchir doet niet mee aan het WK atletiek, dat deze week begint in het Amerikaanse Eugene. De 28-jarige atlete uit Kenia heeft een heupblessure.

„Ik wilde heel graag naar het WK, maar ik heb een blessure aan de heup opgelopen tijdens de training en de dokter zei me dat ik rust moet nemen”, zei Jepchirchir, die gold als een van de favorieten voor het goud.

Ze won vorig jaar goud op de marathon bij de Olympische Spelen en ze was ook de snelste in de marathon van New York. Dit voorjaar was ze al de beste in de marathon van Boston.

O’Connor na rustdag niet meer van start in Tour de France

16.38 uur: Ben O’Connor verschijnt dinsdag niet aan de start van de tiende etappe van de Tour de France. De 26-jarige Australiër van AG2R-Citroën kwam tijdens de tweede etappe ten val en maandag is na overleg met de medici besloten niet meer op te stappen.

„Sinds zijn crash heeft Ben geleden. De trillingen tijdens de kasseienetappe waren niet bevorderlijk voor zijn herstel en zijn tweede crash op zaterdag, tijdens de achtste etappe, verergerde de pijn”, zei Serge Niamke, de arts van AG2R-Citroën.

O’Connor werd vorig jaar vierde in de Tour de France. Hij won in 2021 de negende etappe.

Maandag is de tweede rustdag in de Ronde van Frankrijk. Dinsdag fietsen de renners van Morzine naar Megève, een rit van ruim 148 kilometer.

Wielerploeg Quick-Step Alpha Vinyl vanaf 2023 onder andere naam

15.55 uur: Wielerploeg Quick-Step Alpha Vinyl staat vanaf volgend jaar onder de naam Soudal - Quick-Step bekend. De succesvolle ploeg heeft een meerjarig contract afgesloten met het Belgische klusbedrijf.

Bij Quick-Step Alpha Vinyl staat de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen onder contract. Ook onder anderen de Fransman Julian Alaphilippe en de Belg Remco Evenepoel rijden voor de ploeg.

Quick-Step Alpha Vinyl maakte de naamswijziging bekend op de tweede rustdag van de Tour de France.

Iran moet op zoek naar nieuwe bondscoach voetballers

14.49 uur: De Iraanse voetbalbond gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach voor het nationale elftal. Dat meldt het Iraanse persbureau Irna.

Volgens het persbureau heeft de Iraanse voetbalbond besloten de huidige bondscoach, de 53-jarige Kroaat Dragan Skocic, te ontslaan. Er zal zo snel mogelijk een vervanger worden aangesteld. Waarom Skocic weg moet, is niet bekend.

Skocic trad in februari 2020 in dienst bij de Iraanse voetbalbond en veroverde met de ploeg een ticket voor het WK voetbal, dat op 21 november van start gaat. In de poulefase neemt Iran het op tegen de Verenigde Staten, Engeland en Wales.

Vermeulen vertrekt alweer als bondscoach volleyballers Egypte

13.29 uur: Gido Vermeulen is niet langer de bondscoach van de Egyptische volleyballers. Dat meldt hij in een bericht op sociale media.

„Met pijn in mijn hart ben ik gedwongen om te stoppen met mijn functie als hoofdtrainer van het nationale volleybalteam van Egypte”, schrijft Vermeulen, die pas twee maanden in functie was. „De federatie en ik hebben niet dezelfde filosofie, met name over hoe we de selectie van het nationale elftal moeten bepalen. Alle andere argumenten die worden gebruikt om het beëindigen van mijn contract vóór de vervaldatum te rechtvaardigen, worden alleen ter sprake gebracht om het probleem dat al langere tijd speelt te verhullen.”

Vermeulen was eerder vanaf april 2019 al een jaar werkzaam voor de Egyptische volleybalbond. In maart keerde hij terug uit Rusland waar hij coach was van Jekaterinenburg. Eerder was hij in Nederland onder meer actief als bondscoach van de mannen en de vrouwen.

Honkballer Bogaerts voor vierde keer in All-Star Game

08:15 uur Honkballer Xander Bogaerts is voor de vierde keer gekozen voor de All-Star Game, de erewedstrijd voor de beste spelers uit de Amerikaanse profcompetitie MLB. De kortestop van Boston Red Sox, afkomstig van Aruba, maakt deel uit van het team van de American League dat het opneemt tegen een selectie van de National League.

De 29-jarige Bogaerts, international van het Nederlandse Koninkrijksteam, werd eerder in 2016, 2019 en 2021 geselecteerd voor de All-Star Game. Die vindt dit jaar plaats op 19 juli in Los Angeles.

Baansprinter Lavreysen geklopt in finale Nations Cup

07:58 uur Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft in een wedstrijd uit de Nations Cup in Cali een zeldzame nederlaag geleden op de sprint. De wereld- en olympisch kampioen verloor in de finale van Nicholas Paul. De renner van Trinidad en Tobago had aan twee heats genoeg om de Brabander te verslaan.

Jeffrey Hoogland veroverde het brons. Na zijn nederlaag tegen Paul in de halve finales was hij in de ’troostfinale’ te sterk voor de Colombiaan Cristian David Ortega. Beide Nederlanders hadden eerder op de piste van het Colombiaanse Cali naast een finaleplaats op het onderdeel keirin gegrepen. Op de teamsprint was Nederland bij de mannen niet in actie gekomen.

Bij de vrouwen pakte Shanne Braspennincx op de slotdag het brons op de keirin. De olympisch kampioene op het onderdeel, waarbij zes rensters sprinten om de winst, moest thuisrijdster Martha Bayona en de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews voor zich dulden. Laurine van Riessen finishte als vijfde, Steffie van der Peet won de B-finale om de zevende plaats. Braspennincx, Van Riessen en Hetty van der Wouw hadden op de openingsdag het zilver gepakt op de teamsprint