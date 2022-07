Sport Kort: Vermeulen vertrekt alweer bij Egypte

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Vermeulen vertrekt alweer als bondscoach volleyballers Egypte

13.29 uur: Gido Vermeulen is niet langer de bondscoach van de Egyptische volleyballers. Dat meldt hij in een bericht op sociale media.

„Met pijn in mijn hart ben ik gedwongen om te stoppen met mijn functie als hoofdtrainer van het nationale volleybalteam van Egypte”, schrijft Vermeulen, die pas twee maanden in functie was. „De federatie en ik hebben niet dezelfde filosofie, met name over hoe we de selectie van het nationale elftal moeten bepalen. Alle andere argumenten die worden gebruikt om het beëindigen van mijn contract vóór de vervaldatum te rechtvaardigen, worden alleen ter sprake gebracht om het probleem dat al langere tijd speelt te verhullen.”

Vermeulen was eerder vanaf april 2019 al een jaar werkzaam voor de Egyptische volleybalbond. In maart keerde hij terug uit Rusland waar hij coach was van Jekaterinenburg. Eerder was hij in Nederland onder meer actief als bondscoach van de mannen en de vrouwen.

Honkballer Bogaerts voor vierde keer in All-Star Game

08:15 uur Honkballer Xander Bogaerts is voor de vierde keer gekozen voor de All-Star Game, de erewedstrijd voor de beste spelers uit de Amerikaanse profcompetitie MLB. De kortestop van Boston Red Sox, afkomstig van Aruba, maakt deel uit van het team van de American League dat het opneemt tegen een selectie van de National League.

De 29-jarige Bogaerts, international van het Nederlandse Koninkrijksteam, werd eerder in 2016, 2019 en 2021 geselecteerd voor de All-Star Game. Die vindt dit jaar plaats op 19 juli in Los Angeles.

Baansprinter Lavreysen geklopt in finale Nations Cup

07:58 uur Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft in een wedstrijd uit de Nations Cup in Cali een zeldzame nederlaag geleden op de sprint. De wereld- en olympisch kampioen verloor in de finale van Nicholas Paul. De renner van Trinidad en Tobago had aan twee heats genoeg om de Brabander te verslaan.

Jeffrey Hoogland veroverde het brons. Na zijn nederlaag tegen Paul in de halve finales was hij in de ’troostfinale’ te sterk voor de Colombiaan Cristian David Ortega. Beide Nederlanders hadden eerder op de piste van het Colombiaanse Cali naast een finaleplaats op het onderdeel keirin gegrepen. Op de teamsprint was Nederland bij de mannen niet in actie gekomen.

Bij de vrouwen pakte Shanne Braspennincx op de slotdag het brons op de keirin. De olympisch kampioene op het onderdeel, waarbij zes rensters sprinten om de winst, moest thuisrijdster Martha Bayona en de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews voor zich dulden. Laurine van Riessen finishte als vijfde, Steffie van der Peet won de B-finale om de zevende plaats. Braspennincx, Van Riessen en Hetty van der Wouw hadden op de openingsdag het zilver gepakt op de teamsprint