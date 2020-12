River Plate baalt van vertrek Lucas Pratto naar Feyenoord

De 32-jarige Pratto moet trainer Dick Advocaat van Feyenoord wat meer aanvallende mogelijkheden geven in de tweede helft van het seizoen. De ervaren oefenmeester zag Nicolai Jørgensen de afgelopen maanden steeds wanhopiger naar topvorm zoeken. Centrumspits Robert Bozenik is nog altijd geblesseerd.

Pratto, vijfvoudig international van Argentinië, is geen basisspelers bij River Plate. Maar technisch directeur Enzo Francescoli ziet hem niet graag vertrekken. „Hij heeft aan mij en onze trainer verteld dat hij zijn loopbaan daar wil voortzetten”, vertelde de oud-aanvaller dinsdag aan Argentijnse verslaggevers. „Lucas wil deze kans grijpen. Voor hem is het een mooie kans. Feyenoord is een grote club in Nederland. Ik begrijp hem wel.”