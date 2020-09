Strijdplan Jumbo-Visma kan prullenbak in na kortsluiting Tom Dumoulin

Tom Dumoulin Ⓒ Getty Images

LARUNS - Aan de eerste Tour-week, waarin de champagnekurken vier keer knalden en iedereen ontzag had gekregen voor het dominante koersgedrag, zat toch een rare nasmaak. Jumbo-Visma ligt met de sterke Primoz Roglic in het geel weliswaar prima op koers voor de eindzege, maar door de vroege capitulatie van medekopman Tom Dumoulin kan de bedachte strategie de prullenbak in. Dat had niemand voorzien.