AZ-speler geschorst na wedden op voetbalwedstrijden via zijn account

Volgens sportjurist Marjan Olfers is het de eerste keer dat een profvoetballer gestraft wordt voor het wedden op wedstrijden.

Het is niet bekend om welke speler het gaat. De speler in kwestie heeft zijn schorsing al uitgezeten, blijkt uit het vonnis.

De tuchtcommissie van de KNVB oordeelde op 3 februari van dit jaar dat de AZ-speler schuldig was aan het inzetten van geld op voetbalwedstrijden in het seizoen 2019-2020. Het ging om wedstrijden in de Eredivisie, de competitie waarin AZ uitkomt. Daarbij zaten wedstrijden van Ajax, Feyenoord en PSV. Het is verboden geld in te zetten op wedstrijden uit de eigen competitie. Volgens de speler zette hij zelf geen geld in op wedstrijden, maar deed een vriend dat via zijn account bij een online wedkantoor.

De speler ging in beroep tegen zijn schorsing van drie wedstrijden waarvan één voorwaardelijk. De commissie van beroep ging voor een deel mee in het oordeel van de tuchtcommissie. De commissie oordeelde dat vaststaat dat de speler of een vriend van hem weddenschappen afsloot op de wedstrijden. Voor zover zijn vriend dat deed, was de speler ermee bekend dat deze weddenschappen op zíjn naam en rekening werden afgesloten. De speler deed er in dat geval onvoldoende aan om te voorkomen dat er op wedstrijden in de Eredivisie zou worden gegokt.

Er is geen enkel bewijs voor het onrechtmatig beïnvloeden van wedstrijden, oftewel matchfixing, benadrukt de commissie van beroep.