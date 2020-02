Levenslang stadionverbod voor Engelse ’peniswiebelaar’

Niet het late en winnende doelpunt van de watervlugge Fransman, maar een fan van Newcaslte die na de treffer met zijn jonge heer stond te spelen hield de gemoederen bezig in Engeland.

Net nadat Saint-Maximin de overwinning binnenhaalde, was de supporter - de 27-jarige Mike Pendridge - zo blij, dat hij zijn penis tevoorschijn haalde. Met zijn geluksknots in zijn hand maakte hij een cirkelvormig gebaar, beter bekend als de ’helikopter’.

De supporter werd feestvierend en al pontificaal in beeld gebracht. De FA, de Engelse voetbalbond, was niet gediend van het gebaar en startte een onderzoek naar de identiteit van de Newcaslte-fan. Uiteindelijk achterhaalde de FA de naam van de fan en legde hem een levenslang stadionverbod op.

Steve Bruce, coach van Newcastle United, vertelde aan Soccer on Sunday dat hij teleurgesteld was in de aanhanger. „Het is niet juist. De FA-richtlijnen voor penismanagement zijn glashelder. Als je fans niet kunt vertrouwen om op de juiste manier met hun ’willies’ om te gaan, dan hebben zij geen plek in de voetbalwereld”, zei Bruce, die vond dat het ’penisincident’ de overwinning van The Magpies overschaduwde. „Klopt. Het is jammer. We zouden het moeten hebben over het geweldige doelpunt van Allan, maar helaas zitten we hier te praten over iemands vleesthermometer. Het is teleurstellend.”