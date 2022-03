Zes spelers Vitesse op scherp tegen AS Roma

Vitesse mist de afgelopen weken voortdurend spelers door schorsingen. Loïs Openda incasseerde rood tegen FC Groningen, Jacob Rasmussen kreeg de rode kaart tegen FC Twente en Adrian Grbic moest met rood het veld verlaten tegen FC Utrecht. In vergelijking met de wedstrijd tegen Sparta van afgelopen vrijdag, die in de blessuretijd bij een stand van 0-1 werd gestaakt, is Grbic weer beschikbaar. Naar verwachting keert de Oostenrijker, die de belangrijke openingsgoal maakte tegen Rapid Wien, terug in de basis en begint Bazoer weer op de bank, zoals ook tegen Sparta het geval was, toen hij zijn rentree maakte na een periode van afwezigheid door fysieke klachten.

Oppassen geblazen voor Riechedly Bazoer Ⓒ ANP / ANP

AS Roma komt met ex-Feyenoorder Rick Karsdorp naar Arnhem. De Italianen trainen voordat ze in het vliegtuig stappen nog in eigen land. Later vandaag zal trainer José Mourinho wel een persconferentie geven in het Gelredome. AS Roma staat zesde in de Serie A met een achterstand van dertien punten op koploper AC Milan. AS Roma baarde opzien met een spraakmakende 6-1 nederlaag bij de Noorse stuntploeg Bodø/Glimt in de groepsfase van de Conference League. Tegen de Noren werd thuis gelijkgespeeld (2-2). De zes overige Europese duels (tegen Trabzonspor, Zorya Luhansk en CSKA Sofia) werden gewonnen door Roma.