Glenn de Blois blijft na domper hopen op olympisch succes: ’Misschien leef ik over vier jaar nog wel’

„De ene dag gaat het goed en de andere dag niet. Jammer dat het op deze dag wat minder gaat”, relativeerde De Blois zijn nederlaag na afloop op het Genting Snow Park in Zhangjiakou, op zo’n 200 kilometer van de hoofdstad van China. „Natuurlijk kan ik wel balen, maar wat heeft dat voor nut? Over een paar weken hebben we weer een wedstrijd. Alleen omdat er vijf ringen voor staan, moet ik me dan slechter voelen? Je kunt het niet meer omdraaien, toch?”

Glenn de Blois kijkt vertwijfeld om na afloop van zijn race. Ⓒ HH/ANP

Ander soort persoon

Eerder deze Spelen kwamen snowboarders Niek van der Velden en Melissa Peperkamp al in actie op het onderdeel slopestyle. Zij wisten niet door te dringen tot de finale, maar leken daar ook wel vrij snel vrede mee te hebben. Is het zo dan zo dat voor snowboarders de Spelen minder waarde hebben dan bijvoorbeeld langebaanschaatsers en shorttrackers?

"Het is niet zo dat ik tegen mensen ga zeggen: ik ben op de Spelen geweest, kijk eens hoe cool ik ben"

„Wij zijn een ander soort persoon misschien. Maar wij trainen er ook hard voor. De Spelen zijn de Spelen. Een gouden medaille is een gouden medaille. Ik kom niet hier naartoe voor niets. Maar het is niet zo dat ik tegen mensen ga zeggen: ik ben op de Spelen geweest, kijk eens hoe cool ik ben. Dat interesseert me eigenlijk niet.”

Wopke de Vegt

De Blois zei dat dit zijn slechtste prestatie van het seizoen was. Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), baalde. „Glenn had hier in de kwartfinale moeten staan”, aldus de voormalig schaatscoach. „Dat heeft hij in de wereldbekerwedstrijden laten zien, dat hij daar hoort. Hij behoort tot de top 8 van de wereld.”

De 26-jarige snowboarder uit het Westland keek alweer snel vooruit. „Over vier jaar zijn de volgende Spelen, misschien leef ik dan nog. Dan kan ik misschien wel voor een goed resultaat gaan. Van je fouten leer je en winnen maakt je blind.”