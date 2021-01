Matig PSV rekent pas laat af met hekkensluiter Emmen

Zonder de geschorste trainer Roger Schmidt, Noni Madueke en Mohamed Ihattaren, maar met Philipp Max, Adrian Fein, Ibrahim Sangaré en Donyell Malen in de basis begon PSV aan de wedstrijd in Emmen. In de wetenschap dat het daar sinds de promotie van de Drentenaren in 2018 nog niet wist te winnen opende het fel.

Eerste was er een kopbal van Eran Zahavi die bijna binnen caramboleerde en vervolgens was het Malen die Dennis Telgenkamp testte met een schot. Ook kreeg Zahavi nog een aardige kopkans uit een vrije trap van Max. De spits stond op enkele meters van het doel, maar verzuimde de bal richting de achterlijn te koppen.

PSV kreeg verder veel kleine kansjes en gaf op een rare klutssituatie amper iets weg. Maar echt gevaarlijk werd de Eindhovenaren pas in de slotfase. Een voorzet van Max belandde via Pablo Rosaria bij Sangaré, die alle ruimte had om de bal binnen te leggen, maar hij schoot ruim naast. Op slag van rust dook Emmen ineens gevaarlijk op voor de neus van Yvon Mvogo. Jari Vlak haalde hard uit, maar trof met zijn schot de paal.

Ook na rust bleef PSV beter, maar dat betekende niet dat Emmen zich niet toonde. Zo liet Kerim Frei zich gelden met een fraaie actie en een lekker schot. De Eindhovenaren kwamen andermaal tot veel kleine kansen, maar zowel Sangaré, Zahavi en Malen kwamen nooit helemaal lekker uit om goed af te ronden. Fein kreeg die ruimte wel, maar schoot desondanks snel in. Aan de andere kant stichtte Nikolai Laursen gevaar met een schot dat Mvogo naast kon tikken.

Net op het moment dat de krachten leken weg te vloeien bij PSV, richtte de ploeg zich toch weer op. Eerst was Malen gevaarlijk met een goed schot en even later viel de 0-1. Een voorzet van invaller Mauro Junior werd gemist door Zahavi, maar plofte zomaar binnen bij de tweede paal. Enkele minuten later kon Zahavi wel bij de voorzet van de Braziliaan en zo kopte hij de 0-2 tegen de touwen.

Toch was er nog een flinke domper in de slotfase voor PSV. In de blessuretijd viel aanvoerder Denzell Dumfries uit met een op het oog ernstige blessure. De overwinning kwam echter niet meer in gevaar voor PSV, dat nu tot op een punt is genaderd van Ajax.