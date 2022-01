Göztepe maakt komst Oussama Tannane officieel

Tannane maakt de overstap van Vitesse, waar zijn situatie uitzichtloos was. De 27-jarige Marokkaan, die vorig seizoen nog zo'n belangrijk aandeel had in het bereiken van Europees voetbal en de bekerfinale door de Arnhemmers, maakte de laatste maanden voor de winterstop van dit seizoen geen deel meer uit van de selectie van trainer Thomas Letsch.

Tannane kwam in Nederland eerder uit voor SC Heerenveen, Heracles Almelo en FC Utrecht. Eerder deze week werd de verbintenis van de linkspoot in Arnhem ontbonden. Göztepe staat voorlaatste met 15 punten in Turkije, evenveel als hekkensluiter Yeni Malatya, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld. Nummer 18 Kasimpasa heeft 15 punten, maar een beter doelsaldo dan Göztepe. De nieuwe club van Tannane ontvangt zondag nummer 15 Antalyaspor.