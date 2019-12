Fortuna bekert verder na zege op PEC

Bassala Sambou en Rasmus Karjalainen scoorden al voor rust in Sittard, waar Fortuna dit seizoen bijna onverslaanbaar is. De club veroverde 17 van de vooralsnog 18 behaalde punten in de eredivisie voor eigen publiek. Verdediger Darryl Lachman van PEC Zwolle passeerde halverwege de tweede helft zijn eigen doelman.

Trainer John Stegeman moest met PEC Zwolle weer een teleurstelling incasseren. De club staat vijftiende in de eredivisie, met slechts drie punten meer dan nummer voorlaatst ADO Den Haag.