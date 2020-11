Zinédine Zidane weet zeker dat clubicoon Segio Ramos blijft

„We weten wat voor een grote speler hij is. Hij is onze aanvoerder, onze leider en natuurlijk willen we dat hij voor altijd bij ons blijft”, zei Zidane. „Hij laat altijd zijn toewijding zien en ik heb geen enige twijfel dat hij hier gaat blijven om historie te schijven.”

Ramos speelt al sinds 2005 bij Real. Hij won in Madrid vier keer de Champions League en pakte vijf landstitels. Ook won hij vier keer het WK voor clubteams.

Dinsdagavond maakte Ramos zijn honderdste doelpunt voor Real. Hij had daarmee een belangrijk aandeel in de 3-2-overwinning in de Champions League op Internazionale. Real heeft na drie duels vier punten en staat in de poule voorlopig derde.