Vitesse denkt mee over Songfestival

Arnhem is een van de kandidaten om het evenement te organiseren. Dat zou dan in de GelreDome zijn dat daarvoor acht weken beschikbaar moet zijn.

„Onze eerste reactie was; natuurlijk gaan wij niet buiten GelreDome spelen”, zegt algemeen directeur Pascal van Wijk op de website van de club. „Aan de andere kant beseffen we ook dat het een unieke en eenmalige kans is die voorbij komt voor onze stad en onze regio. Daarom zijn we de gesprekken aangegaan. Ons uitgangspunt is vanaf het begin heel duidelijk geweest: alleen onder bepaalde voorwaarden zijn we bereid in te stemmen.”

Van Wijk wacht nu de toewijzing af. „Dan moeten we concreet aan de gang met het scenario van het tijdelijke stadion.” Dat zou naast het GelreDome moeten verrijzen.