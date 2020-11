Engelse oud-doelman Ray Clemence (72) overleden

„Nadat hij zo hard heeft gestreden, voor zo’n lange tijd, heeft hij nu vrede gevonden en heeft hij geen pijn meer. Wij hielden allemaal zoveel van hem, hij zal nooit worden vergeten”, aldus zijn familie. Bij Clemence werd in 2005 prostaatkanker vastgesteld. Hij laat zijn echtgenote, een zoon en twee dochters achter.

Liverpool noemde het overlijden van Clemence zeer droevig nieuws. Tussen 1967 en 1981 speelde hij 665 wedstrijden voor de Engelse club, waarmee hij onder meer drie keer de Europa Cup I, twee keer de UEFA Cup en vijf landstitels veroverde. Volgens kenners was hij de beste keeper ooit van Liverpool en in zijn glorietijd ook de beste van de wereld. In elf seizoenen miste hij slechts zes competitieduels van de Reds.

Na zijn succesvolle periode in Liverpool kwam Clemence nog zeven jaar uit voor Tottenham Hotspur. Hij speelde 61 interlands voor Engeland. Na zijn loopbaan als keeper trad hij als coach in dienst van de Engelse voetbalbond. In 2013 ging Clemence met pensioen.