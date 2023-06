Max Verstappen: ’Auto rijdt hier nog niet fantastisch’

Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde tijd, op ruim vier tienden van de tijd van Hamilton.

Op het moment dat Hamilton (1.13,718) de snelste tijd reed op de evoluerende baan, was Verstappen al een tijdje bezig met zijn longrun op de medium-band met het oog op de race van zondag. Zijn teamgenoot Sergio Pérez noteerde overigens de achtste tijd. Achter Hamilton en Russell kwamen Carlos Sainz, Fernando Alonso en Charles Leclerc. Nyck de Vries noteerde de zestiende tijd, vlak achter AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda.

„De auto reed nog niet fantastisch over de hobbels en de kerbstones. Ook niet heel slecht, maar we moeten zeker wat finetunen en kijken wat we kunnen verbeteren”, aldus Verstappen. „Het was geen geweldige dag, maar die zitten er soms tussen. We kennen de beperkingen van de auto op een circuit als dit.”

De tweede training duurde een half uur langer, omdat er tijdens de eerste sessie eerder op de dag nauwelijks kon worden gereden door problemen met de beveiligingscamera’s rond het circuit in Montréal. Ondanks twee rode vlaggen na technisch malheur voor Nico Hülkenberg en Esteban Ocon konden de andere coureurs aardig wat kilometers afleggen aan het einde van de Canadese middag.

Natte zaterdag

De flinke regenbuien in de omgeving bereikten het circuit pas in de absolute slotfase van de training. Zaterdag lijkt het de hele dag te gaan regenen in Montréal. De kans op regen tijdens de race op zondag wordt momenteel ingeschat op 40 procent.

