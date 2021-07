PSV heeft met Yvon Mvogo keepers rond

De positie van de sluitpost, die vorig seizoen op last van de nieuwe trainer aan de selectie werd toegevoegd, was tot het weekeinde onduidelijk. De rechten op de doelman waren in handen van Red Bull Leipzig, dat hem tot zaterdag nog terug kon roepen. Nu wordt de huurovereenkomst van twee seizoenen weer van kracht, die PSV vorig seizoen met de Duitse club sloot.

Mvogo verdrong vorig seizoen de inmiddels naar FC Twente vertrokken Lars Unnerstall onder de lat bij PSV. Daar was weinig voor nodig. Een paar acties met de bal aan de voet waren voldoende om Schmidt te overtuigen. Die ziet het liefst een keeper onder de lat staan die mee kan voetballen.

Positie van eerste doelman

Maar dit seizoen zal Mvogo waarschijnlijk Joël Drommel voor zich moeten dulden. PSV telde voor de keeper, die het tot de belangstelling van PSV concreet werd uitstekend deed onder de lat bij FC Twente, 3,5 miljoen euro neer. Drommel staat tot 2026 onder contract. De doelman uit Kameroen begint bovendien met drie weken achterstand.

Toch is zijn terugkeer geen overbodige luxe. PSV werkt graag met twee keepers, die over ervaring in de Eredivisie beschikken. Op dat punt troeft Drommel zijn Afrikaanse collega royaal af. Mvogo kwam vorig seizoen aan 33 wedstrijden. Drommel veroverde zijn basisplaats terug bij FC Twente en staat inmiddels op 90 duels op het hoogste niveau.

Opgeteld bij de jonge keepers Vincent Müller en Aron van Lare, die meegingen op trainingskamp naar Duitsland, beschikt PSV over vier keepers voor de A-selectie.