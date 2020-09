Sebastian Vettel: ’Ik heb nergens spijt van’

Dat vertelde de Duitser op Mugello, waar Ferrari zondag zijn duizendste race in de Formule 1 rijdt. ,,Ik koos voor Ferrari om kampioenschappen te winnen, niet alleen races”, zegt de man die volgend jaar voor Aston Martin rijdt. ,,Als je het zo bekijkt, kan je zeggen dat we gefaald hebben. Ik heb nergens spijt van. Ik heb goede tijden gehad, maar ook slechte tijden. Nu is het voor beide partijen goed om ieder onze eigen weg te gaan.”

Vettel kreeg in mei te horen dat zijn contract bij de Italiaanse renstal niet zou worden verlengd. Dat was wel even slikken, bekende Vettel, die bij Red Bull vier jaar achtereen de wereldtitel veroverde (van 2010 tot en met 2014). Hij overwoog zelfs na dit jaar helemaal te stoppen, maar verraste donderdag met de mededeling dat hij volgend seizoen het zitje van de Mexicaan Sergio Pérez overneemt bij Racing Point, de renstal die vanaf 2021 de naam Aston Martin voert.

„Ferrari heeft een groot deel van mijn leven bepaald en het team heeft een speciale plek bij mij. Ik ben opgegroeid met de successen van Michael Schumacher bij Ferrari. Ik heb zeker ook goede momenten gehad en vrienden gemaakt en dat had ik niet willen missen”, aldus Vettel, die 14 GP’s won voor Ferrari en twee keer als tweede eindigde in het wereldkampioenschap (2017 en 2018).

