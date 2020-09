Pech achtervolgt Nederlanders tijdens 24 Uur van Le Mans

Toyota heerst al jarenlang in de sterkste LMP1-klasse. Het tweede team van de Japanse fabrikant eindigde deze 88e editie ‘slechts’ als vierde na technische problemen. Vanaf volgend worden de LMP1-auto’s overigens vervangen door zogeheten, iets tragere hypercars.

Beitske Visser kende als eerste vrouwelijke deelnemer uit Nederland een prima debuut in de legendarische race, helaas zonder ruim 250.000 toeschouwers en verreden in september in plaats van juni. In het vrouwenteam Richard Mille Racing met Sophia Flörsch en Tatiana Calderon eindigde ze als negende in de LMP2-klasse, en dertiende in de algemene ranking. Visser was daarmee de beste Nederlandse.

Veel andere kanshebbers kenden namelijk een weinig gelukkige editie van de 24 Uur van Le Mans. Ho-Pin Tung leek met Jackie Chan DC Racing op weg naar een topklassering in de LMP2, maar in uur acht viel de auto in leidende positie stil vanwege elektronische malheur. Omdat Tungs collega-coureur Gabriel Aubrey een onderdeel kreeg aangereikt van een teamlid om de auto weer aan de praat te krijgen, werd het team even later gediskwalificeerd. Vervolgens reed het United Autosports van Job van Uitert lang aan de leiding, maar een olielek maakte een einde aan de podiumkansen. Het andere team van het door McLaren-CEO opgerichte United Autosports, met onder anderen Paul di Resta, won de race in de LMP2 na een zenuwslopende slotfase.

Team Richard Mille Racing: Sophia Flörsch (l), Tatiana Calderon en Beitske Visser (uiterst rechts). Ⓒ ANP/HH

Ook Racing Team Nederland kende in die klasse een sportief dramatisch verloop. Na een paar minuten was een topklassering feitelijk al uit zicht vanwege motorproblemen. In de nacht crashte Nyck de Vries ook nog na een botsing met een achterligger. Met Giedo van der Garde en Frits van Eerd reed hij de wedstrijd wel uit en eindigde uiteindelijk zestiende in de LMP2-klasse. Renger van der Zande (Dragonspeed USA) finishte met zijn team als twaalfde, en zestiende overall.

Tijdens de spectaculaire wedstrijd greep Larry ten Voorde net naast een podiumplek in de LMGTE AM-klasse. De coureur, die onlangs kampioen werd in de Porsche Supercup, zag dat zijn Project 1-team van Porsche in de absolute slotfase nog twee plekken verloor en uiteindelijk als vierde finishte. Max van Splunteren en Jeroen Bleekemolen, na een vroege aanrijding van zijn kompaan Felipe Fraga, eindigden met hun teams als respectievelijk twaalfde en veertiende.