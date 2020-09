Peter Sagan bestraft na ’kopstoot’ bij Wout van Aert

Sagan werd na afloop gedeclasseerd en is teruggezet naar de 85e plaats. Van Aert is hierdoor als derde in de etappe geëindigd. Caleb Ewan won de etappe. De Australiër boekte zo zijn tweede dagzege en kwam daarmee op gelijke hoogte met Van Aert.

„Ik schrok héél hard”, aldus Van Aert tegen Sporza na afloop over het ’kopstootincident’. „Ik zat iets te ver in de laatste rechte lijn en plots zag ik ruimte op rechts. Ik ging vroeg aan want anders zou ik zeker ingesloten geraken. Dat was iets te ver voor de perfecte sprint: 300 meter met wind op de kop en licht bergop, dat is ook voor mij te veel van het goede. De positionering kan niet elke keer perfect zijn. Ik had vandaag zeker kunnen winnen, want ik had goede benen in de sprint.”

Middelvinger Van Aert

Dat Van Aert uiteindelijk te kort kwam tegen Caleb Ewan en Sam Bennett had dus ook te maken met de ’kopstoot’ die hij kreeg van Sagan op honderd meter van de meet. Van Aert reageerde met een Engelse vloek en een middelvinger aan het adres van de Slowaak. „Ik was mijn momentum kwijt”, zei Van Aert.

„Ja, ik reageerde boos. Het is zo al gevaarlijk genoeg en als je in volle inspanning zo’n duw krijgt weet je niet wat er gebeurt. Dan is het normaal als je zo reageert. Ik vond het wel héél vreemd dat ik van hem de volle laag terugkreeg. Ik heb de beelden herbekeken en wat mij betreft moeten ze Sagan declasseren (wat achteraf ook terecht is gebeurd, red). Ik sprint op één lijn aan het koord. Dat is mijn recht want ik was daar als eerste begonnen. Als je dan op zo’n manier probeert om ruimte te creëren dan heeft dat niks met sprinten te maken. Als de jury dit zou toelaten, volgen ze het reglement niet.”

Primoz Roglic blijft in het bezit van de gele trui. De kopman van Jumbo-Visma heeft een voorsprong van 21 seconden op de Colombiaan Egan Bernal.

