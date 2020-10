FIFA-baas Gianni Infantino niet geïnteresseerd in Europese topcompetitie

Eerder deze week berichtte Sky News over verregaande onderhandelingen tussen ten minste twaalf clubs uit de grote Europese competities die samen een ’European Premier League’ zouden willen oprichten. Met steun van de FIFA, zo werd gemeld.

„Als FIFA-voorzitter ben ik geïnteresseerd in het WK voor clubteams, niet in deze Super League”, zegt Infantino in een interview met de Aargauer Zeitung. „Voor mij gaat het niet om Bayern München tegen Liverpool, maar om Bayern tegen Boca Juniors.” Het WK voor clubteams nieuwe stijl wordt met 24 teams gehouden in China in 2022.

„Liverpool heeft wereldwijd 180 miljoen fans. Flamengo heeft er 40 miljoen en daarvan komen er 39 miljoen uit Brazilië. Liverpool heeft misschien 5 miljoen fans in Engeland en 175 miljoen in de rest van de wereld. Ik wil dat clubs van buiten Europa wereldwijd meer uitstraling krijgen. Het liefst zie ik dat er vijftig teams zijn en vijftig landen die wereldkampioen kunnen worden”, aldus Infantino.

De FIFA had eerder niet gereageerd op de bewering dat het betrokken zou zijn bij de vorming van een Europese topcompetitie.