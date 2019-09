Ongewenste start voor Cocu bij Derby

Cocu was graag beter van start gegaan met Derby, die vorig seizoen ter nauwer nood promotie misliep naar de Premier League. Na de eerste zeven competitieduels onder Cocu, werd er slechts één keer gewonnen.

De voormalig trainer van PSV begon sterk aan het seizoen in het Championship met een zege op Premier League-degradant Huddersfield: 1-2. Vervolgens wist Cocu niet meer te winnen met Derby. Stoke (2-2), Bristol City (1-2), West Brom (1-1), Brentford (3-0) en Cardiff (1-1) wisten punten af te snoepen van The Rams. Daarnaast werd Cocu met Derby ook uitgeschakeld in de tweede ronde van de League Cup, door Nottingham Forest (3-0).

De achttiende plaats waar Cocu momenteel met Derby terug te vinden is, is geen degradatiestek. Het Championship huisvest namelijk 24 teams. De onderste drie ploegen degraderen naar de League One.