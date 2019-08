Vroege wissel Ajax-spits Dolberg

De 21-jarige Deense aanvaller lijkt een heupblessure te hebben opgelopen. Klaas-Jan Huntelaar was de vervanger van Dolberg.

De wissel werd vlak na de gelijkmaker PAOK doorgevoerd. Chuba Akpom zette de Grieken in de 32e minuut op 1-1, nadat Hakim Ziyech Ajax al na tien minuten op een voorsprong had gezet. Voor rust, in de 39e minuut, kwamen de Grieken op 2-1 via een rake kopbal van Leo Matos.

De basisplaats van Dolberg was enigszins opvallend te noemen. De 13-voudig international viel afgelopen weekeinde in het competitieduel met Vitesse (2-2) behoorlijk tegen en heeft sowieso geen grote staat van dienst in belangrijke wedstrijden.

Vorig seizoen, in de belangrijke wedstrijden tegen AZ-uit (na het vroeg uitvallen van Hakim Ziyech), Tottenham Hotspur-thuis (vanwege de blessure van David Neres) en nu dus tijdens Vitesse-uit koos Ten Hag voor Dolberg en tot drie keer toe liep dat verkeerd af. Waarbij aangetekend dat Ajax mét Dolberg tegen de Spurs bij rust ook ’gewoon’ met 2-0 leidde en in het duel om de Johan Cruijff Schaal PSV werd verslagen.

