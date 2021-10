Novak Djokovic maakt in Parijs zijn rentree na verloren finale US Open

De 34-jarige Djokovic kwam bijna twee maanden geleden voor het laatst in actie, op de US Open. Hij verloor in New York de finale tegen de Rus Daniil Medvedev. Djokovic greep niet alleen naast zijn 21e grandslamtitel, waarmee hij alleen recordhouder had kunnen worden, maar hij liet ook de kans liggen om alle grandslamtoernooien in één jaar te winnen. De Serviër won dit seizoen wel de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon.

„We zien Novak niet vaak in het dubbelspel, dus we zijn heel blij dat hij dat hij bij ons wel komt dubbelen”, zei toernooidirecteur Guy Forget. „Hij wil voor Servië in de Daviscup spelen en daarom dubbelt hij hier met zijn landgenoot Krajinovic.”

Djokovic won het masterstoernooi in Parijs al vijf keer. Hij heeft een ’bye’ voor de eerste ronde en begint in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Italiaan Fabio Fognini en Marton Fucsovics uit Hongarije.