Van Gerwen verslikt zich in Durrant en verliest koppositie in Premier League

Van Gerwen kwam nog wel op een 2-1 voorsprong, maar daarna liep de Engelsman in één ruk uit naar 6-2. De Brabander, meervoudig winnaar van de Premier League, pakte nog wel een set terug, maar daarna was het afgelopen. Met zijn zege op Van Gerwen nam Durrant de koppositie over.

Jeffrey de Zwaan speelt in de laatste partij van de avond nog tegen Peter Wright.

De Premier League of Darts was 6 van de 17 speelronden onderweg toen de competitie door het coronavirus werd onderbroken. In de nieuwe opzet worden van 25 tot en met 30 augustus 6 opeenvolgende speelronden achter gesloten deuren gehouden in Milton Keynes.