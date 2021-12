Succestrainer Kees van Wonderen vertrekt na dit seizoen bij Go Ahead Eagles

„Zoals voetballers soms toe zijn aan een nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur, ben ik dat komende zomer ook”, verklaart Van Wonderen op de clubwebsite. „Dat betekent helemaal niet dat ik het niet naar mijn zin heb bij Go Ahead Eagles, integendeel zelfs. Maar je weegt alles goed af en luistert daarnaast naar je gevoel. Daar baseer ik vaker mijn keuzes op, zoals bijvoorbeeld mijn vertrek als assistent-bondscoach van het Nederlands Elftal en het aantreden als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles in 2020.”

Aan de inzet van Van Wonderen hoeft men bij Go Ahead niet te twijfelen. „Ook nu dit mijn laatste seizoen is bij Go Ahead Eagles, blijft daar de volle focus op. Iedereen die mij ook maar een beetje kent weet dat er voor mij alleen 100 procent toewijding en focus bestaat. Ik heb op dit moment nog geen idee waar mijn toekomst ligt. Wel vond ik het belangrijk mijn keuze tijdig bekend te maken aan de clubleiding, zodat zij achter de schermen op zoek kunnen gaan naar een opvolger. Dat past in de prettige manier van werken bij Go Ahead Eagles: open naar elkaar toe, en begrip hebben voor ieders positie.”

Technisch manager Paul Bosvelt betreurt het vertrek van de trainer die vorig jaar met Go Ahead promotie naar de Eredivisie afdwong. „Natuurlijk vinden we het enorm jammer dat Kees niet langer bij ons blijft, maar we respecteren uiteraard zijn keuze. Ook is het denk ik goed dat hij nu al duidelijkheid verschaft. We kunnen alle tijd goed gebruiken in de zoektocht naar een geschikte opvolger.”