’Pogi’blij met revanche op ’vriend’en rivaal Van der Poel erkent groots optreden Pogacar: ’Op waarde geklopt’

Door Hans Ruggenberg

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

OUDENAARDE - Mathieu van der Poel is een groot kampioen wanneer hij wint, maar ook als hij verliest. Achter de streep in Oudenaarde zocht het wielerfenomeen na een spectaculair man-tegen-man gevecht niet naar excuses, integendeel. MvdP bekende dat hij alles uit zijn sterke lijf had geperst wat er in zat, en dat dat niet voldoende was om Tadej Pogacar bij te houden.