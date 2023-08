Theo Walcott hangt voetbalschoenen aan de wilgen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Engelse voetballer Walcott (34) beëindigt loopbaan

Theo Walcott heeft zijn loopbaan beëindigd. De 34 jaar oude Walcott stond de afgelopen jaren onder contract bij Southampton, waar hij zijn loopbaan ook begon.

„Van het spelen in het park met vrienden naar het uitkomen in de grootste stadions en het spelen voor veel publiek. Ik heb het veld gedeeld met veel ongelooflijke spelers. Na achttien jaar in de Premier League zijn er zoveel momenten waarvoor ik dankbaar ben. Bedankt iedereen die me heeft gesteund”, schreef de buitenspeler op Instagram.

Walcott speelde alleen voor Engelse clubs. Na zijn doorbraak bij Southampton kwam hij ruim een decennium uit voor Arsenal, waarmee hij drie keer de FA Cup wist te winnen. In 2018 verliet hij Arsenal voor Everton, waarna hij eind 2020 terugkeerde bij Southampton.

Walcott speelde 47 interlands en hij was daarin acht keer trefzeker.