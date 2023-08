Volleybalsters overtuigen opnieuw op EK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Overtuigende zege volleybalsters op Slowakije bij EK

17.51 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede wedstrijd op het EK in Estland overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg Slowakije met 3-0. De setstanden waren 25-20 25-19 25-19. Oranje was in de eerste wedstrijd met 3-0 te sterk voor Spanje.

Nederland trad tegen Slowakije aan zonder de niet fitte spelverdeelster Laura Dijkema. Sarah van Aalen nam haar plek in. De vrouwen van Koslowski kwamen tijdens het duel geen moment in de problemen. In de eerste set kostte het wat moeite om de set af te maken. Dat lukte op het vierde setpoint. In de tweede set had Nederland ook het initiatief in handen. In de derde set maakte Slowakije het nog even spannend door terug te komen, maar Oranje maakte het toch overtuigend af tegen de nummer 25 van de wereldranglijst. Nederland staat tiende.

Nika Daalderop was blij met de zege op Slowakije. "Maar we spelen nog steeds niet op ons beste niveau. We kunnen nog wel wat beter. Maar we willen eerste worden in de poule en daarna zien we wel."

De vrouwen spelen zondag tegen het gastland en dinsdag tegen Frankrijk.

Chelsea-aanvoerder James aan de kant met hamstringblessure

16.19 uur: Chelsea-manager Mauricio Pochettino kan de komende weken geen beroep doen op de pas benoemde aanvoerder Reece James. De rechtsback liep tijdens de training een hamstringblessure op.

„Heel treurig, ook omdat hij onze aanvoerder is. We gaan per dag zijn situatie bekijken, maar we zijn Reece voorlopig even kwijt”, meldde Pochettino op een persconferentie.

Chelsea speelt zondag een uitwedstrijd tegen West Ham United. Pochettino kan tegen de stadgenoot wel een beroep doen op de deze week aangetrokken Moisés Caicedo en Roméo Lavia.

Middenvelder Caicedo kwam voor 133 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion, een transferrecord in de Premier League. Lavia, ook een middenvelder, kostte de Londenaren circa 60 miljoen euro. Dat bedrag werd betaald aan Southampton.

Afgelopen zondag speelde Chelsea tijdens de eerste speelronde in de Engelse competitie met 1-1 gelijk tegen Liverpool.

PSG-trainer Enrique kan Mbappé en Dembélé inzetten tegen Toulouse

15.32 uur: Trainer Luis Enrique heeft tevreden gereageerd op de terugkeer van Kylian Mbappé in de selectie van Paris Saint-Germain. De Franse sterspeler ontbrak eerder vanwege onenigheid met de clubleiding, maar is zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Toulouse weer inzetbaar.

„Het is natuurlijk goed nieuws dat hij er weer bij is”, aldus Enrique op een persconferentie. „Niet alleen op voetbaltechnisch gebied, maar ook op persoonlijk vlak.”

Mbappé weigert vooralsnog zijn aflopende contract bij PSG te verlengen en dat is tegen het zere been van voorzitter Nasser Al-Khelaifi. De aanvaller miste daardoor het eerste competitieduel met Lorient. Zonder Mbappé kwam PSG afgelopen zaterdag niet verder dan een 0-0-gelijkspel.

Enrique kan tegen Toulouse overigens niet alleen een beroep doen op Mbappé, maar ook op aankoop Ousmane Dembélé.

De van FC Barcelona overgekomen aanvaller neemt het shirt met nummer 10 over van Neymar, die vertrokken is naar het Saudische Al-Hilal.

Real-coach Ancelotti geeft keeper Loenin opnieuw het vertrouwen

14.56 uur: De Oekraïner Andrej Loenin verdedigt ook zaterdag het doel van Real Madrid, in de competitiewedstrijd in en tegen Almería. Dat heeft trainer Carlo Ancelotti in aanloop naar het duel laten weten.

Loenin kreeg na de zware knieblessure van eerste keus Thibaut Courtois vorige week al het vertrouwen tegen Athletic Club. Afgelopen maandag werd Kepa Arrizabalaga weliswaar op huurbasis gehaald van Chelsea, maar hij neemt vooralsnog plaats op de bank.

„Morgen starten we met Loenin. Hij heeft het goed gedaan in Bilbao. Daarna zien we wel weer verder”, gaf Ancelotti aan.

Real Madrid won in Bilbao met 2-0 door treffers van Rodrygo en Jude Bellingham. Afgelopen seizoen eindigden de Madrilenen als tweede, achter kampioen FC Barcelona.

Arensman met Ineos naar Ronde van Spanje

14.48 uur: Ineos Grenadiers heeft Thymen Arensman geselecteerd voor de aankomende Ronde van Spanje. De 23-jarige Nederlander moet kopman Geraint Thomas bergop ondersteunen in de Vuelta.

Arensman eindigde zelf tijdens de Vuelta van vorig jaar als zesde. Hij won tijdens de Spaanse rittenkoers tevens de koninginnenrit op Sierra Nevada. Afgelopen mei werd hij eveneens zesde in de Ronde van Italië. Thomas, de winnaar van de Ronde van Frankrijk van 2018, eindigde dit jaar als tweede in Italië.

Naast Arensman en Thomas staan ook Egan Bernal, Jonathan Castroviejo, Laurens De Plus, Omar Fraile, Filippo Ganna en Kim Heiduk namens Ineos aan de start van de Ronde van Spanje, die volgende week zaterdag begint.

Sjachtar Donetsk wijkt voor Champions League uit naar Hamburg

12:39 uur De Oekraïense voetbalclub Sjachtar Donetsk gaat dit seizoen de Champions League-wedstrijden in het stadion van Hamburger SV spelen. De club is al geplaatst voor de groepsfase van het toernooi en heeft daarom zeker drie wedstrijden in Duitsland op het programma staan.

Vorig jaar speelde Sjachtar vanwege de oorlog in Oekraïne zijn thuiswedstrijden in de Champions League in het Poolse Warschau. De regerend landskampioen werkte de competitiewedstrijden in Oekraïne af, in de stad Lviv.

„We zijn erg blij dat we Sjachtar kunnen steunen en blij dat er internationale topwedstrijden in Hamburg plaatsvinden”, zei HSV-bestuurslid Eric Huwer. De Duitse club speelt momenteel op het tweede niveau. Het stadion van HSV heeft ruimte voor 57.000 toeschouwers.

Hordeloopster Amusan kan naar WK na opheffing schorsing

10:51 uur De Nigeriaanse atlete Tobi Amusan kan waarschijnlijk komende week alsnog haar wereldtitel op de 100 meter horden verdedigen op de WK in Boedapest. De tuchtraad van de integriteitscommissie AIU besloot om haar voorlopige schorsing wegens het foutief doorgeven van haar verblijfplaatsen, haar whereabouts, op te heffen.

In een verklaring schreef de commissie dat AIU-voorzitter Brett Clothier „teleurgesteld was door het besluit” en nog moet beslissen of hij in beroep gaat bij het internationale sporttribunaal CAS.

De 26-jarige Amusan werd vorige maand voorlopig geschorst wegens fouten met haar whereabouts. Deze zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden om. Alle sporters moeten hun whereabouts aanleveren via een systeem van het wereldantidopingbureau WADA. Na drie fouten wacht normaal gesproken een schorsing.

Amusan kan na het opheffen van de schorsing deelnemen aan de WK, die zaterdag beginnen in Boedapest. De voorronden van de 100 meter horden zijn op dinsdag, de halve finales een dag later en de finale op donderdag.

Engelse voetballer Walcott (34) beëindigt loopbaan

08.30 uur Theo Walcott heeft zijn loopbaan beëindigd. De 34 jaar oude Walcott stond de afgelopen jaren onder contract bij Southampton, waar hij zijn loopbaan ook begon.

„Van het spelen in het park met vrienden naar het uitkomen in de grootste stadions en het spelen voor veel publiek. Ik heb het veld gedeeld met veel ongelooflijke spelers. Na achttien jaar in de Premier League zijn er zoveel momenten waarvoor ik dankbaar ben. Bedankt iedereen die me heeft gesteund”, schreef de buitenspeler op Instagram.

Walcott speelde alleen voor Engelse clubs. Na zijn doorbraak bij Southampton kwam hij ruim een decennium uit voor Arsenal, waarmee hij drie keer de FA Cup wist te winnen. In 2018 verliet hij Arsenal voor Everton, waarna hij eind 2020 terugkeerde bij Southampton.

Walcott speelde 47 interlands en hij was daarin acht keer trefzeker.