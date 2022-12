Sport Kort: Russen blijven uitgesloten van deelname aan internationale competities

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Atletiekfederatie: internationale competities dicht voor Russen

10.40 uur: Russische atleten blijven „in de nabije toekomst” uitgesloten van deelname aan internationale competities. Dat heeft voorzitter Sebastian Coe van de internationale atletiekfederatie (WA) gezegd.

Begin dit jaar riep het Internationaal Olympisch Comité (IOC) alle internationale sportfederaties op om Russische en Belarussische atleten te weren, onder meer vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Maar recentelijk leek de deur weer op een kier te gaan. IOC-voorzitter Thomas Bach zei vorige week dat de deelname van Russische en Belarussische sporters aan de Spelen in de Franse hoofdstad in 2024 nog onzeker is. Dat leidde weer tot kritiek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Hij zei dat inmiddels 184 Oekraïense atleten zijn overleden sinds Rusland het land is binnengevallen.

„Ons standpunt over Russische deelname is vanaf het begin heel duidelijk geweest”, zei WA-baas Coe in een eindejaarstoespraak tegen verslaggevers. „Alle atleten, personeel en de hele entourage zijn vanwege de situatie in Oekraïne in de nabije toekomst uitgesloten van World Athletics-evenementen.”

Het olympisch en paralympisch comité van de Verenigde Staten stelde vorige week voor deelname van Russen en Belarussen in Parijs niet bij voorbaat uit te sluiten, maar wel met de voorwaarde dat dat onder neutrale vlag gebeurt.

Rusland is door World Athletics sinds november 2015 ook geschorst wegens een dopingschandaal. Die schorsing werd in 2021 verlengd, omdat de Russische atletiekbond nog niet aan alle voorwaarden voor een terugkeer als volwaardig lid had voldaan.

Basketballers Grizzlies veel te sterk voor Bucks in topper NBA

09.16 uur: Memphis Grizzlies heeft zijn zevende overwinning op rij geboekt in de NBA. De koploper van de Western Conference was met 142-101 te sterk voor Milwaukee Bucks.

De Grizzlies gaven de Bucks, de nummer 2 van de Eastern Conference, geen schijn van kans. De thuisploeg had aan het begin van het vierde kwart al een voorsprong van 46 punten.

Ja Morant had een belangrijk aandeel in de zege van de Grizzlies. De 23-jarige point guard tekende voor 25 punten, 10 rebounds en 10 assists. Hij is de eerste speler in de geschiedenis van de club met een triple-double (tien of meer punten, assists en rebounds) voor het begin van het vierde kwart.

Giannis Antetokounmpo, de sterspeler van de Bucks, kwam tot 19 punten, 6 rebounds en 5 assists.

Met de overwinning komen de Grizzlies op negentien zeges tegenover negen nederlagen. De Bucks bezetten de tweede plaats in de Eastern Conference achter Boston Celtics met twintig overwinningen en acht nederlagen.

Golden State Warriors weken zonder sterspeler Curry in NBA

08.37 uur: Golden State Warriors moet het in de NBA enige tijd stellen zonder Stephen Curry. De 34-jarige sterspeler heeft zijn linkerschouder gedeeltelijk ontwricht.

Curry liep de blessure woensdag op tijdens de 125-119-nederlaag bij Indiana Pacers. Een dag later onderging hij een MRI-scan waaruit de schade bleek. Het is nog onduidelijk hoeveel tijd de viervoudig NBA-kampioen kwijt is met de blessure. Volgens bronnen van het Amerikaanse ESPN zou het om enkele weken kunnen gaan.

Golden State, de regerend kampioen, staat momenteel tiende in de Western Conference met meer nederlagen dan overwinningen: vijftien om veertien. De ploeg uit San Francisco speelt vrijdag een uitwedstrijd tegen Philadelphia 76ers.

Nederland als derde naar finale op 4x50 vrije slag gemengd bij WK

08.00 uur: Het Nederlandse estafetteteam heeft zich bij de WK kortebaanzwemmen in Melbourne gekwalificeerd voor de finale van de 4x50 vrije slag gemengde estafette. Stan Pijnenburg, Nyls Korstanje, Maaike de Waard en Marrit Steenbergen kwamen tot een tijd van 1.29,95.

De tijd van het Nederlandse viertal was goed voor de derde tijd in de series. Frankrijk (1.29,69) en Australië (1.29,82) waren net iets sneller dan de Nederlandse zwemmers.

Caspar Corbeau wist zich niet te plaatsen voor de finale op de 200 meter schoolslag. De 21-jarige zwemmer eindigde met een tijd van 2.05,14 als elfde in de series.

Valerie van Roon en Kim Busch kwalificeerden zich voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. Van Roon tikte aan in 24,33 en Bush finishte met een tijd van 24,37, goed voor respectievelijk de twaalfde en veertiende tijd. Op dezelfde afstand bij de mannen misten Kenzo Simons (21,33) en Thom de Boer (21,35) de halve finales.

Imani de Jong heeft na twee series op de 1500 meter vrije slag de vierde tijd. De 20-jarige zwemster verbeterde met een tijd van 16.15,61 haar persoonlijke record. Er volgt later vandaag nog één serie.

Tes Schouten met Nederlands record naar finale 200 meter schoolslag

07.37 uur: Tes Schouten heeft bij de WK kortebaanzwemmen in Melbourne een nieuw Nederlands record op de 200 meter schoolslag gezwommen. De 21-jarige Zuid-Hollandse kwam in de series tot 2.18,70.

Het oude record stond eveneens op de naam van Schouten. Ze zwom in oktober een tijd van 2.19,55 bij de wereldbeker kortebaan in Berlijn.

Het nieuwe Nederlandse record was in Melbourne goed voor de derde tijd in de series. De Amerikaanse zwemsters Kate Douglass (2.16,52) en Lily King (2.18,59) gingen als nummers 1 en 2 door naar de finale.