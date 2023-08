Jerdy Schouten als grote mijnheer aan de slag bij PSV

EINDHOVEN - Het had nog heel wat voeten in de aarde voordat de transfer van Jerdy Schouten definitief was afgerond, maar een paar dagen later dan gepland kon PSV eindelijk toch de gewenste versterking presenteren. De 26-jarige Schouten heeft getekend tot medio 2028 en verruilt na vier seizoenen bij Bologna de Serie A voor de top van de Eredivisie. Met de transfer is 12 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat door bonussen kan oplopen richting 15 miljoen euro.

Earnest Stewart kijkt met Jerdy Schouten naar het stadion. Ⓒ PSV