RKC en Heerenveen schieten niets op met bloedeloos gelijkspel

Voor Heerenveen was het duel in Waalwijk van behoorlijk belang. De Friezen hadden de degradatiezone de afgelopen maanden steeds dichterbij zien komen en hadden bij het ingaan van speelronde 26 nog maar drie punten marge op RKC. Met een zege zou die Brabantse dreiging, in ieder geval voorlopig, worden afgewend.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De ploeg van Ole Tobiasen leek van dit gegeven doordrongen en kwam in eerste instantie niet onverdienstelijk voor de dag. Ten op zichte van RKC had de ploeg het betere van het spel, al vergat het daarbij zich te belonen. Dreiging was er enkele keren vooral via Anthony Musaba, maar die bleek keer op keer niet in staat in de eindfase de juiste keuze te maken.

Ook na rust was het lange tijd volledig zouteloos wat beide ploegen lieten zien. Pas tegen de 70e minuut veerde het publiek eens op, toen Nick Bakker met een halve omhaal de lat raakte.

Terwijl het Waalwijkse publiek al grotendeels naar huis was, werd de lijdensweg van de nog wel aanwezige fans nog even verlengd. Vanuit het uitvak werd vuurwerk op het veld geworpen, waardoor arbiter Manschot het duel even stil moest leggen. In de ruim vijf minuten blessuretijd die volgden kopte Juriën Gaari nog op de bovenkant van de lat, maar behoudens die mogelijkheid ging het duel als een nachtkaars uit.