Geen fans aanwezig bij het WK darts

De strengere maatregelen in de Britse hoofdstad gaan in per woensdag. Zodoende heeft dit nog geen effect op de openingsavond van dinsdag. Hiervoor zijn wel fans toegestaan, al zal Alexandra Palace lang niet vol zitten. Er is een maximum van duizend fans toegestaan. Daarnaast moet iedereen aan strikte voorwaarden voldoen.

Michael van Gerwen begint pas op zaterdag 19 december aan het WK, dat hij driemaal (2014, 2017 en 2019) eerder wist te winnen. In de tweede ronde staat hij tegenover de winnaar van het duel tussen Ryan Murray en Lourence Ilagan. Deze wedstrijd wordt op donderdag gespeeld.