’Noeste werker Marco Bizot solide tegenhouder zonder franje’

Marco Bizot incasseert tegen Spanje één tegendoelpunt, maar kon daar volgens ervaringsdeskundige Edward Metgod niets aan doen. Ⓒ Foto BSR Agency

AMSTERDAM - Na negen minuten tikte Marco Bizot (29) de prut en het gras onder zijn voetbalschoenen vandaan tegen de doelpaal. Tegelijkertijd leek de debuterende Oranje-doelman tegen Spanje (1-1) de spanning van zich af te schudden. Maar in de achttiende minuut was de bij VV Westfriezen in Zwaag begonnen en door Ajax opgeleide doelman kansloos op de inzet van Sergio Canales. „Met zijn stijl van keepen kon hij daar niet veel aan doen”, vindt Edward Metgod (60).