Tiental Excelsior mist kansen en verliest thuis ruim van NEC

Een typisch beeld: NEC viert feest, Excelsior baalt. Ⓒ ANP Pro Shots

ROTTERDAM - Excelsior heeft ondanks vele goede kansen thuis verloren van NEC. Zelfs met tien man kregen de Rotterdammers in de tweede helft nog kansen op de gelijkmaker, maar in plaats daarvan maakten de Nijmegenaren in de slotfase gebruik van het overtal: 0-3. Het was voor de ploeg van trainer Rogier Meijer de eerste zege in bijna een maand.