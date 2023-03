Gianni Infantino wordt herkozen als FIFA-baas, mét steun van KNVB

De opvolger van Sepp Blatter geniet steun van veruit de meeste van alle 211 aangesloten nationale bonden. Alleen de Noren hebben tot dusver aangekondigd niet op hem te stemmen. Niet omdat ze denken daarmee de uitslag te beïnvloeden. Wel omdat ze vinden dat Infantino de FIFA de afgelopen zeven jaar onvoldoende heeft hervormd.

De Noren waren misschien wel de meest fanatieke tegenstanders van het WK in Qatar, waar de mensenrechten de afgelopen jaren zijn verbeterd, maar nog lang niet van Europees niveau zijn. Ze verwijten de FIFA ook herhaaldelijk dat er nog steeds geen compensatiefonds is voor familie van arbeidsmigranten die bij werkzaamheden voor het laatste WK zijn overleden.

Lees hieronder de column van Valentijn Driessen over dit onderwerp

Bondsvoorzitter Spee en het ’verzoeningsgesprek’

De KNVB was ook geen voorstander van een WK in Qatar en schrok van een speech van Infantino, waarin de voorzitter de mondiale eindronde in Qatar „het beste toernooi ooit” noemde en zich bewust afkeerde van kritische Europese bonden. De KNVB verwijt de FIFA ook nog steeds dat aanvoerder Virgil van Dijk tijdens het WK op het laatste moment geen OneLove-aanvoerdersband mocht dragen als teken van protest tegen iedere vorm van discriminatie en uitsluiting. Toch stemt de Nederlandse bond donderdag wel op Infantino.

Bondsvoorzitter Just Spee ontmoette de machtige baas van de FIFA vorige maand in Parijs en voerde een soort van verzoeningsgesprek. Volgens de KNVB heeft niet stemmen op Infantino weinig zin, omdat de Zwitser toch wel aan zijn derde termijn mag beginnen. De bond verwacht in de toekomst meer te kunnen bereiken door goed met hem samen te werken. De KNVB heeft wel voorwaarden verbonden aan de steun voor Infantino. De bond eist dat de FIFA de komende periode de relaties met de Europese leden verbetert en meer aandacht aan mensenrechten besteed.

WK voor clubs naar Saoedi-Arabië

Onder leiding van de Zwitser besloot de FIFA besloot vorige maand echter nog het WK voor clubs van dit jaar aan Saoedi-Arabië toe te kennen, tot grote verontwaardiging van Amnesty International, dat concludeerde dat de voetbalbond opnieuw heeft laten zien dat het zelfs zijn eigen mensenrechtenpolitiek minacht.

Amnesty wijst erop dat de vrijheid van meningsuiting in Saoedi-Arabië ernstig wordt beknot, er regelmatig executies en lijfstraffen worden uitgevoerd en dat vrouwen er veel minder rechten hebben dan mannen. Amnesty vreest dat Saoedi-Arabië het imago verder wil opvijzelen met het binnenhalen van het WK voetbal van 2030, waarvoor het zich nog niet officieel kandidaat heeft gesteld.