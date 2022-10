Vlag uit bij PSV: Luuk de Jong en Noni Madueke mee naar Londen

De Jong, Madueke en Mauro Júnior zijn met PSV mee afgereisd naar Londen voor de Europa League-wedstrijd tegen Arsenal van donderdag. De wedstrijd werd eerder uitgesteld vanwege het overlijden van Queen Elizabeth. Naar verwachting zal het drietal nog niet aan de aftrap staan in het Emirates Stadium, waar donderdag om 19.00 uur Nederlandse tijd wordt afgetrapt.

De Jong is uit de running sinds hij een kuitblessure opliep in de return van de play-off voor de Champions League tegen Rangers FC eind augustus. Zijn afwezigheid kon de afgelopen maanden niet goed worden opgevangen. Van Nistelrooy toverde tal van opties uit de hoge hoed om de absentie van de balvaste en kopsterke spits te doen vergeten. In totaal acht spelers speelden korte of langere tijd op de spitspositie (Ismael Saibari, Carlos Vinicius, Yorbe Vertessen, Xavi Simons, Guus Til, Cody Gakpo, Savio en Anwar El Ghazi). Voor het duel in de Londen lijkt Til de beste papieren te hebben na zijn twee goals als spits afgelopen zondag tegen FC Utrecht. Andere mogelijke opties zijn Simons en El Ghazi.

Mogelijkheden

Van Nistelrooy mist in Londen nog vier spelers door blessures: routinier Marco van Ginkel, de van een kruisbandblessure herstellende Olivier Boscagli en de van spierblessures herstellende Vertessen en Saibari.

De comeback van het drietal, dat langdurig aan de kant stond, vergroot de mogelijkheden van de PSV-trainer enorm. Madueke haakte kort voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax af met een zware enkelblessure, maar is met zijn snelheid en doelgerichtheid een potentiële basisspeler. Mauro Junior is al sinds eind vorig seizoen uit de running door een liesblessure en was vorig seizoen onder de vorige trainer Roger Schmidt een revelatie als rechtsback.

Intensief programma

PSV heeft een intensief programma voor de boeg tot de break voor het WK in Qatar. Naast het uitduel in de Europa League tegen Arsenal volgt volgende week donderdag de thuiswedstrijd tegen de Gunners en de week daarna de zesde en laatste groepswedstrijd tegen het Noorse FK Bodo/Glimt, waarbij PSV tot boven de poolcirkel moet reizen. In de Eredivisie staan nog vier belangrijke duels op het programma voor de nummer twee van de ranglijst: FC Groningen-uit, NEC-thuis, Ajax-uit en AZ-thuis.

In Groep A van de Europa League staat PSV na drie duels tweede en zijn de Brabanders al verzekerd van overwintering in de Conference League in het nieuwe jaar. Het doel is om zich bij de toptwee te voegen en daarmee verder te gaan in de Europa League. Het duel in Londen staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Alejandro Hernandez. Vanuit Eindhoven reizen 2400 supporters mee om hun team te ondersteunen.