Bayern München in de greep van corona

De 21-jarige Koratische verdediger kwam afgelopen week als invaller in het veld in het WK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland dat de Kroaten een WK-ticket opleverde.

„Josip Stanisic is positief getest op het coronavirus”, zei Bayern in een verklaring. „De verdediger van Bayern München is volledig ingeënt en zit thuis in isolatie. Hij voelt zich goed.”

Stanisic is niet de eerste verdediger bij Bayern die corona heeft. Niklas Süle zit nog steeds in quarantaine nadat hij 10 dagen geleden positief testte.

Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry en Eric Maxim Choupo-Moting, die voor de zekerheid in quarantaine zaten na de besmetting van Süle trainen inmiddels weer mee bij Bayern.

Bayern bezoekt vrijdag Augsburg en treft volgende week Dynamo Kiev in de Champions League.