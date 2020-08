Andy Murray en Kim Clijsters met wildcard naar US Open

De 33-jarige Murray is door een slepende heupblessure afgezakt naar de 129e plaats van de wereldranglijst. De Schot was twee jaar geleden voor het laatst actief op het grand slam op hardcourt.

De 37-jarige Clijsters keerde in februari van dit jaar terug op de tennisbaan. De Belgische speelde in 2012 voor het laatst op de US Open. Murray en Clijsters zijn ook uitgenodigd voor het Masters-toernooi van Cincinnati.

De US Open beginnen op 31 augustus, onder strikte veiligheidsregels vanwege het coronavirus. Niet alle topspelers hebben zin om naar New York te komen. Titelhouder Rafael Nadal en Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, hebben zich afgemeld. Kiki Bertens staat wel op de deelnemerslijst, maar wacht tot het laatste moment met haar keuze of ze daadwerkelijk afreist naar de Verenigde Staten.