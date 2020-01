Frenkie de Jong Ⓒ AP

FC Barcelona rekende in de Copa del Rey af met laagvlieger Leganes. Geheel in de lijn der verwachting boekten de Catalanen een eenvoudige overwinning op Leganes: 5-0. Frenkie de Jong kwam het hele duel in actie. Natuurlijk werd zijn optreden besproken in de verscheidene Spaanse media.