Tevreden Mark van Bommel: ’Ik zag een echt team waar je niet zo makkelijk van wint’

Wolfsburg moest lange tijd met tien man verder, nadat John Anthony Brooks een half uur voor tijd met een rode prent naar de kleedkamer was gestuurd. „Het was een zwaar duel. Als je in een uitwedstrijd zo lang met een man minder speelt, moet je wel heel blij zijn als je een punt verovert”, aldus de Nederlandse trainer na afloop op de persconferentie.

„Het was niet makkelijk voor de videoscheidsrechter. Het hing af van centimeters, maar gelukkig heeft hij alles gezien”, ging Van Bommel verder. Scheidsrechter Danny Makkelie keurde een doelpunt van Jonathan David af, omdat videoscheidsrechter Blom had vastgesteld dat de bal kort daarvoor buiten de lijnen was geweest.

Diep in blessuretijd wees Makkelie naar de stip en dacht Lille toch nog met de overwinning naar huis te gaan, maar Blom voorkwam dat. Hij oordeelde namelijk dat de overtreding buiten het zestienmetergebied werd begaan.

„Als je niet kunt winnen, moet je op de nul spelen, aldus Van Bommel. „Ondanks dat we geen kansen hadden om te scoren, hebben we uiteindelijk wel een punt veroverd tegen de kampioen van Frankrijk. Ik zag een echt team waar je niet zo makkelijk van wint.”