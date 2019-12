Titeldroom City in duigen na nieuwe nederlaag

Raheem Sterling had het tiental van City met twee doelpunten op voorsprong gebracht. Vlak na de 2-0 van Sterling maakte Adama Traoré de aansluitingstreffer. In de laatste tien minuten zorgde Raúl Jiménez voor de gelijkmaker en bezorgde Matt Doherty Wolverhampton de winst.

ManCity blijft door de nederlaag op de derde plaats met veertien punten achterstand op koploper Liverpool, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Leicester City heeft één punt meer dan de ploeg van coach Pep Guardiola en staat tweede.

City-doelman Ederson kwam in de twaalfde minuut te onstuimig uit op aanvaller Diogo Jota die vervolgens ten val kwam. De Braziliaanse keeper kreeg de rode kaart van scheidsrechter Martin Atkinson. „Tachtig minuten met tien tegen elf is zo zwaar, dat vergt zo veel. We konden de voorsprong niet vasthouden”, zei Guardiola.

„Het is onrealistisch om te denken aan het inhalen van Liverpool”, zei de Spaanse coach over het gat met de koploper. „We moeten ons nu richten op de volgende wedstrijd en onze duels proberen te winnen. Over 48 uur hebben we weer een wedstrijd.”

